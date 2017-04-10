Fenerbahçe'den başsağlığı mesajı
Fenerbahçe ile Akhisar Belediyespor arasında oynanan maçı izledikten sonra Edremit'e dönüş yolunda kaza geçiren sarı-lacivertli taraftarlara kulüpten başsağlığı mesajı yayımlandı.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:32
- ‘Bu takıma ne yaptın Olcay’
Toplam 12
Yorum
ferit Ufak atta,civcivlerde yesin,beles ikizler.
- Balotelli'yi kaçırmayalım
Toplam 14
Yorum
burak drogba 3 maç iyi oynadı sonra yürüdü be kardeşim .hala adamı hagi yerine koyuyorsunuz.aldığı paranın 5 de 1ini haketetmedi bence.
- Balotelli'yi kaçırmayalım
Toplam 14
Yorum
Gidebilir: piyango yani. RİSKKKKK BALOTELLİ UZUN ZAMANLAR DİSİPLİNSİZLİĞİ İLE ANILIYOR. GELİRSE YAŞI GENÇ UYUMLU OLURSA GS YA ÇOK FAYDALI OLABİİR. VERİLEN PARA BOŞA DA GİD
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