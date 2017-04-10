Fenerbahçe'den başsağlığı mesajı

Fenerbahçe ile Akhisar Belediyespor arasında oynanan maçı izledikten sonra Edremit'e dönüş yolunda kaza geçiren sarı-lacivertli taraftarlara kulüpten başsağlığı mesajı yayımlandı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor ile oynadığı karşılaşmayı izlemek üzere Balıkesir'in Edremit ilçesinden yola çıkan taraftar kafilesini taşıyan minibüsün, dönüş yolundayken mermer yüklü bir tır ile çarpışması sonucunda Türker Öztuğ isimli taraftarımızın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden merhum Türker Öztuğ'un ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı, kazada yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz" denildi.