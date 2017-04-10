Fenerbahçe'de gözler derbiye çevrildi
Spor Toto Süper Lig'de dün Akhisar Belediyespor'u 3-1 yenerek üst üste ikinci galibiyetini elde eden Fenerbahçe'de gözler, 23 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi.
Hollandalı teknik adam yönetiminde yapılan antrenmanda, dün Akhisar Belediyespor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı ifade edildi. Sezonu kapatan Jose Fernandao'nun yer almadığı antrenmana diğer futbolcuların pas çalışmasıyla başladığı aktarıldı. Antrenmanın yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, derbi maçın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:34
- Q7 kadroda yer alacak
Toplam 10
Yorum
Dadaş Sol bek tosic stoper mitrovic kanat adriano oynar muhtemel
- Volkan Demirel'e kırmızı kart itirazı
Toplam 54
Yorum
almanci volkan oyuncuyu tutmasa topu kaleye yuvarlicak ve o zamana kadarda iki fbli oyuncu kaleye yetisemicek .volkan bariz golü engelledi.KIRMIZI
- Aboubakar’ın olmaması şans
Toplam 5
Yorum
bahar bjk
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