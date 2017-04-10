Fener selektör yaptı!
Zirve yarışında vitesi artıran Fenerbahçe, Akhisar’ı 3-1 yenerek maç fazlasıyla üçüncülüğe yükselirken, derbi öncesi G.Saray’a “Dikkat! Hızlı geliyorum” işareti verdi.
İkinci yarıda Volkan Demirel'in hatası sonucu konuk takım penaltı atışı kazandı ve Vaz Te skoru eşitledi: 1-1.
YENİDEN ÖNE GEÇTİ
Bu dakikadan sonra oyuna daha fazla asılan Fenerbahçe, 60. dakikada De Souza ile yeniden öne geçerken uzatma dakikalarında sahanın başarılı ismi Lens skoru belirledi: 3-1. Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta içinde Kayserispor'u eleyerek yarı finale yükselen Fenerbahçe ligde de aldığı galibiyetle ezeli rakibi Galatasaray'ı geçerek 3. sıraya yerleşti.
Sarı-lacivertli takımda şimdi gözler Galatasaray'ın bugün Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmaya çevrildi. Cimbom bugün puan kaybederse Fenerbahçe 23 Nisan'daki derbi öncesi yerini koruyacak.
KADROYU KORUDU
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Akhisar Belediyespor ile oynadıkları maçın ilk 11'inde, geçen haftaya göre tek değişiklik yaptı. Advocaat, sakatlığı düzelen kaleci Volkan Demirel'e kupadan sonra ligde de formayı verdi.
EMENİKE YİNE YOK
Fenerbahçe'de dün akşam tek eksik, kolundaki kırık nedeniyle sezonu kapatan Jose Fernandao'ydu. Brezilyalı futbolcuyu sakatlığından dolayı kullanamayan Dick Advocaat, buna karşılık Emmanuel Emenike başta Salih Uçan, Miroslav Stoch ve Oleksandr Karavaiev'i de yine 18 kişilik kadroya dahil etmedi.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:27
- Sınırdakiler kart görmedi
Toplam 2
Yorum
khımbu Sen bu takımın kabusu oldun.Seni bu takımda tutmak ancak fb düşmanından beklenir..
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat aykut hoca bu yazdıgım kadroyu kurar,gereksizlerin hepsini gönderir seneyede şampiyon oluruz
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat transfer falan yapmayın biraz biraz önce yazdıgm kadroyla seneye kafayada oynarız İSMAİL ve OZAN gibi hücumcu beklerde var EKİCİde gelecek
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