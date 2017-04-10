 Fener selektör yaptı! – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Fener selektör yaptı!

    Fener selektör yaptı!

    Zirve yarışında vitesi artıran , Akhisar’ı 3-1 yenerek maç fazlasıyla üçüncülüğe yükselirken, derbi öncesi G.Saray’a “Dikkat! Hızlı geliyorum” işareti verdi.

    zaman zaman zorlansa da Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek yoluna devam etti. Taraftarının desteğinden mahrum kalan ve konsantrasyonunu kaybeden sarı-lacivertli ekip, karşılaşmaya kötü bir başlangıç yaparken golü Lens'in kullandığı korner atışında Lopes'in ters kafa vuruşu sonunda gole ulaştı.

    İkinci yarıda Volkan Demirel'in hatası sonucu konuk takım penaltı atışı kazandı ve Vaz Te skoru eşitledi: 1-1.

    YENİDEN ÖNE GEÇTİ
    Bu dakikadan sonra oyuna daha fazla asılan Fenerbahçe, 60. dakikada De Souza ile yeniden öne geçerken uzatma dakikalarında sahanın başarılı ismi Lens skoru belirledi: 3-1. Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta içinde Kayserispor'u eleyerek yarı finale yükselen Fenerbahçe ligde de aldığı galibiyetle ezeli rakibi Galatasaray'ı geçerek 3. sıraya yerleşti.

    Sarı-lacivertli takımda şimdi gözler Galatasaray'ın bugün Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmaya çevrildi. Cimbom bugün puan kaybederse Fenerbahçe 23 Nisan'daki derbi öncesi yerini koruyacak.

    KADROYU KORUDU
    Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Akhisar Belediyespor ile oynadıkları maçın ilk 11'inde, geçen haftaya göre tek değişiklik yaptı. Advocaat, sakatlığı düzelen kaleci Volkan Demirel'e kupadan sonra ligde de formayı verdi.

    EMENİKE YİNE YOK
    Fenerbahçe'de dün akşam tek eksik, kolundaki kırık nedeniyle sezonu kapatan Jose Fernandao'ydu. Brezilyalı futbolcuyu sakatlığından dolayı kullanamayan Dick Advocaat, buna karşılık Emmanuel Emenike başta Salih Uçan, Miroslav Stoch ve Oleksandr Karavaiev'i de yine 18 kişilik kadroya dahil etmedi.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:27
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