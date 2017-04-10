F.Bahçe U21 Akhisar’a 4 attı

Fenerbahçe U21 Takımı, ligin 27. haftasında Akhisar Belediyespor'u konuk etti. Dereağzı Tesisleri'nde oynanan maçı sarı-lacivertli ekip 4-0 kazandı. Kritik maçta golleri ise 22, 38 ve 47. dakikalarda Ahmethan, 88. dakikada Samed Karakoç attı. Fenerbahçe U21 Takımı bu galibiyetle ligde puanını 66'ya çıkarıp zirvedeki yerini korudu. Maçtan sonra genç oyuncular tesislerde büyük bir sevinç yaşadılar.