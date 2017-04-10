 En çok koşan Alper Potuk – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    En çok koşan

    En çok koşan Alper Potuk
    Akhisar maçında rakibinden daha az koşmasına rağmen kazandı. Sarı-lacivertliler'de en çok koşan isim 11.42 km. ile Alper Potuk oldu. Maçın en çok koşan ismi ise 12.13 km. ile Akhisar'dan Soner oldu. Akhisar, F.Bahçe'den toplamda 7.5 km fazla koştu.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:42
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