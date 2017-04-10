 Derbiye tertemiz – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Derbiye tertemiz

    Derbiye tertemiz
    'de derbisi öncesi 6 futbolcu sarı kart sınırındaydı. Simon Kjaer, Van der Wiel, Volkan Şen, Mehmet Topal, Miroslav Stoch ve Ozan Tufan sınırdaki isimlerdi. Kjaer, Wiel ve Topal forma giydi. 3 futbolcu da sarı kart görmedi. Kanarya, TT Arena'ya sakat Fernandao dışında tam kadro gidecek.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:18
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