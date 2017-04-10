 ‘Derbi farklı olur’ – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    ‘Derbi farklı olur’

    ‘Derbi farklı olur’

    'nin tecrübeli stoperi , Akhisar'a karşı zor bir maç oynadıklarını ifade etti.

    Slovak futbolcu "En iyi maçlarımızdan biri değildi ama ligdeki pozisyonumuza bakarsak önemli olan 3 puandı. Bunu da almaya başardık. Art arda kazanmak moralimizi yükseltti" dedi. Skrtel, derbisiyle ilgili ise şunları söyledi: "Derbiler farklı maçlardır. Çok farklı bir performans göstereceğimizi düşünüyorum. Galatasaray derbisinin bu kulüp için önemini biliyorum. Umarım zorlu deplasmanda sonuç istediğimiz gibi olur"
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:17
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