Bir Lens klasiği

Miguel’in kendi kalesine attığı golde ortayı yapan Hollandalı yıldız, aynı zamanda skoru belirleyen isim oldu. Gol ve asistleriyle toplam 18 gole katkıda bulunan tecrübeli futbolcu takımın en skoreri.

Kanarya'nın bu sezonki en flaş ismi olan Jeremain Lens yine klasını konuşturdu. Taraftarların bonservisinin alınmasını istediği Hollandalı yıldız, 1 gol attı; 1 gole de direkt etki etti. 90 dakika boyunca sağ kanatta ileri geri çalışıp Akhisar savunmasına zor anlar yaşatan Lens, ilk olarak 44'te Miguel'in kendi kalesine attığı golde kornerden ortayı açan isimdi. Misafir ekibin beraberlik sayısını aradığı son dakikalarda da kanattan aldığı topla ceza alanına girip şık bir vuruşla skoru belirledi. Sezon başından beri asistleri (13) ile ön plana çıkan yıldız, Fenerbahçe formasıyla toplam gol sayısını da 5'e yükseltti. Tecrübeli oyuncu böylece toplamda 18 gole katkıda bulunarak takımın bu alanda en skorer ismi olmayı da başardı. "Galibiyete ihtiyacımız olduğunu biliyorduk rakiplere yakın kalmak için önemli bir maçtı" diyen Lens, gelecek sezonki durumu için de "F.Bahçe'de kalmam bana bağlı değil. Sunderland'de sözleşmem var. Büyük bir kulüpteyim ve mutluyum" yorumunu yaptı.