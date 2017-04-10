Bakan Kılıç: "Marka haline geldik"

Samsun'da 18-30 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan 23'üncü İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na 100 gün kalması nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın katılımıyla medya bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



İlkadım İlçesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşma yapan Bakan Kılıç, uluslararası organizasyonların ortak heyecanların dünya barışına da katkı sağlayan ve köprü görevi sağlayan dev organizasyonlar olduğunu söyleyerek, "Son derece önemli gördüğümüz 23'üncü İşitme Engellileri Olimpiyat oyunları vasıtasıyla bu misyonu yerine getirebileceğimize inanıyoruz. Organizasyona yönelik hazırlıklar son derece hızlı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Organizasyonlar ve müsabakalar için kullanılacak toplam 39 tesisin tamamına yakını hazır durumda. Yapımı devam eden atıcılık, atletizm, bowling salonu yapımı çalışmaları da bu ayı sonuna kadar tamamlanacak" dedi.



İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın şu ana kadar 17 farklı ülkede düzenlendiğini dile getiren Bakan kılıç, "Deaflympics 2017 ön kayıt başvurularına göre oyunlar tarihinin en geniş katılımlı organizasyonu olmaya şuanda aday. Oyunlar 21 branşta gerçekleştirilecek. Atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, yol bisikleti, dağ bisikleti, bowling, futbol, tarihinde ilk kez golf, güreş hem grekoromende hem serbestte, hentbol, judo, karate, masa tenisi, oryantiring, plaj voleybolu, tekvando, tenis, voleybol ve yüzme. Samsun'da organizasyon nedeniyle otellerde yüzde yüze yakın doluluk oranı yakalanmış durumdu. Hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanmış durumdadır. 2 bine yakın gönüllü bu organizasyonda görev alacaklar. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi yerleşkesinde ye alan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarımızda sporcularımızın konuklamaları gerçekleştirilecek. Bu aynı zamanda İşitme Engelliler Olimpiyatları çerçevesinde ilk kez hayat bulacak olan olimpiyat köyünün de oluşturulması anlamına geliyor. Burada 2 bine aşkın sporcumuzun yerleştirilmesi olacak" dedi.



Bakan Kılıç, sadece olimpiyat oyunlarının tesislerinin yapımının maliyetinin toplamda 450 milyon TL'yi aşan bir maliyet olduğunu söyleyen Bakan Kılıç, Uluslararası İşitme Engelliler Federasyonu yetkilileri Samsun'da geçen yıl açılan golf sahasını gördüler. Karadeniz Bölgesinin ilk golf sahası olma özelliğini taşıyan golf sahamızı ve bildiğimiz kadarıyla dolgu alanına inşa edilen tek golf sahası şuanda. Golfü de oyunların içine ekleme kararı aldılar. Çeşitli sebeplerden dolayı olimpiyatlara katılmama kararı alan Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi ülkeler 18-21 Şubat tarihindeki toplantıdan sonra bu yaz organizasyona katılma kararı aldılar" diye konuştu.



Organizasyonun dünya genelinde ilgiyle takip edilebilmesi için de bütün çalışmaların yapıldığını belirten Bakan Kılıç, "Türkiye prestijli organizasyonlara ev sahipliği yapma konusunda bir marka ülke haline geldi. Her organizasyona talip değiliz ve olmayacağız. Çünkü Türkiye'de gerçekten altyapı anlamında ulaştığımız nokta, sportif çalışmalarımızla geldiğimiz nokta dünyada sayılı ülkelerin ulaştığı bir noktadır. Biz bu organizasyonların ülkemize, dünyaya ve özellikle ülkedeki sporcularımıza destek vermesi açısından ve onların tecrübe kazanmaları için Türkiye'de yapmak istiyoruz. Aynı zamanda uluslar arası müsabakaların, olimpiyatlar, paralimpik oyunlar ve farklı müsabakalardaki kota müsabakaları ülkemize alıp, ev sahibi avantajını kullanmak isteriz. Bu anlamda yoğun çalışıyoruz" dedi.



5'incisi düzenlenecek olan 2021 İslam İşbirliği Oyunları'nın da Türkiye'ye alındığını belirten Bakan Kılıç, "Bu oyunlar da 2021 yılında İstanbul'da yapılacak. 2017 yılının 18-30 Temmuz tarihlerinde Samsun'da İşitme engelliler Olimpiyatları tarihinde rekor düzeye gelecek olan oyunları inşallah düzenleyeceğiz. Dünyada bazı engellerle hayatlarını devam ettirmek zorunda olan kardeşlerimiz var. Bedensel ve zihinsel engellerin hayatımızı biraz daha zorlaştırdığını görüyoruz ama bu kardeşlerimiz bunların engel olmadığını ortaya koyan kardeşlerimiz. Biz de inşallah Bu yaz Samsun'da düzenleyeceğimiz 237üncü İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları ile fiziki anlamdaki bir aslında hayatın içersinde engel olmadığını, toplum içerisinde bir yerlere gelmenin, tolumun destek vermenin önünde bir engel olmadığını tüm dünyaya göstereceğiz" diye konuştu.