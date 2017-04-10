 Advocaat derbi öncesi Galatasaray’ı takipte – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    derbi öncesi Galatasaray’ı takipte

    Advocaat derbi öncesi Galatasaray’ı takipte

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick , Galatasaray’ın deplasmanda oynadığı Medipol Başakşehir maçını tribünden takip etti.

    Galatasaray'ın Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynadığı Medipol Başakşehir maçını önemli bir isim de takip etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick , 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızıları izledi. Advocaat, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü Galatasaray ile TT Arena'da oynayacağı mücadele öncesinde sarı-kırmızılıları yakından takip etti.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:39
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