Advocaat derbi öncesi Galatasaray’ı takipte
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Galatasaray’ın deplasmanda oynadığı Medipol Başakşehir maçını tribünden takip etti.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:39
- Benim adım Atiba, biraz gerçek biraz rüya
Toplam 18
Yorum
eaasyy762 bence beşiktaş atıba futbolu bıraktıktan sonra ATIBAYA EMEKLİ MAAŞ I BAĞLAMALI.buda benim lafım ha ha ha
- Advocaat derbi öncesi Galatasaray’ı takipte
Toplam 2
Yorum
FB GS I YENERSE BU ASLA ADVOCATIN BAŞARISI OLMAYACAK ..HALA 2.LİK ŞANSIMIZ VAR DİYEBİLEN BİRİ FB NİN TEKNİK ADAMI OLAMAZ.BİZ ZATEN 2.CİLİKLERDEN DOLAYI TAKI
- Lens'ten taraftara sitem
Toplam 19
Yorum
FB TARAFTARI 2.CİLİKLERE KARNI TOK..ŞAMPION OLACAK BİR KADRO OLMADAN O STADLARI DOLDURMAZ..BU BÖYLE BİLİNE VE ONA GÖRE KADRO KURULA
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