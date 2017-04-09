 Wiel’e Marsilya talip – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Wiel’e talip

    Wiel’e Marsilya talip
    'ye büyük umutlarla gelen Gregory van der Wiel kendini futbola fazla veremeyince takıma da katkısı pek olmamıştı. Hollandalı futbolcu yine de geçmişteki CV'si ile takım bulmakta zorlanmayacak gibi görünüyor. Fransız basını, 'nın sportif direktörü Zubizaretta'nın Wiel'i Marsilya'ya getirmek için görüşmelere başladığını yazdı.

    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:56
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