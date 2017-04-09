Volkan Demirel'e kırmızı kart itirazı

Sarı lacivertliler devre arasına Akhisarlı Miguel Lopes'in 44. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 önde girdi. Karşılaşmanın 50. dakikasında Akhisar Belediyespor'un beraberliği yakaladığı penaltı golü maça damgasını vurdu.

VOLKAN DEMİREL GOLE GİDEN RAKİBİNİ ENGELLEDİ

Kjaer'in kaptırdığı top sonrası Volkan Demirel ceza sahası içerisinde gole giden Cikalleshi'yi çekerek düşürdü. Bu pozisyonda penaltı noktasını gösteren hakem Halil Umut Meler Volkan Demirel'e de sarı kart çıkardı.

Penaltıyı Akhisar Belediyespor'dan Vaz Te gole çevirirken Akhisar Belediyespor cephesi bu pozisyonda Volkan Demirel'in gole giden rakibin kasti olarak düşürdüğü için kırmızı kart itirazlarında bulundu. İşte o pozisyon



