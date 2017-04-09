Volkan Demirel'e kırmızı kart itirazı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor'la karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertliler devre arasına Akhisarlı Miguel Lopes'in 44. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 önde girdi. Karşılaşmanın 50. dakikasında Akhisar Belediyespor'un beraberliği yakaladığı penaltı golü maça damgasını vurdu.
VOLKAN DEMİREL GOLE GİDEN RAKİBİNİ ENGELLEDİ
Kjaer'in kaptırdığı top sonrası Volkan Demirel ceza sahası içerisinde gole giden Cikalleshi'yi çekerek düşürdü. Bu pozisyonda penaltı noktasını gösteren hakem Halil Umut Meler Volkan Demirel'e de sarı kart çıkardı.
Penaltıyı Akhisar Belediyespor'dan Vaz Te gole çevirirken Akhisar Belediyespor cephesi bu pozisyonda Volkan Demirel'in gole giden rakibin kasti olarak düşürdüğü için kırmızı kart itirazlarında bulundu. İşte o pozisyon
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:46
- Mesut Özil'den ayrımcılık itirafı
Toplam 10
Yorum
Bence Türkiye Milli Takimla Dünya Sampiyon Olurdu mu ? Sportif Olarak Alman Milli Takim Tabiki Da iyi görüniyor
- Mesut Özil'den ayrımcılık itirafı
Toplam 10
Yorum
Bence Ama Türkiyede yasayan Insanlarda bence farkli degil Almanyadan geliyorsun Insana farkli davraniyorlar Almanci Diyorlar insanlara
- Mesut Özil'den ayrımcılık itirafı
Toplam 10
Yorum
Bence Almanyada Yasiyorsun normal bu Bende almanyadayim Türk Olarak Zor is ariyorsun almiyorlar daire ariyorsun Vermiyorlar daire gitti diyorlar
Volkan Demirel'e kırmızı kart itirazı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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