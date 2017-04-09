 Volkan Demirel'e kırmızı kart itirazı – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    'e kırmızı kart itirazı

    Volkan Demirel'e kırmızı kart itirazı

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında  sahasında Akhisar Belediyespor'la karşı karşıya geldi.

    Sarı lacivertliler devre arasına Akhisarlı Miguel Lopes'in 44. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 önde girdi. Karşılaşmanın 50. dakikasında Akhisar Belediyespor'un beraberliği yakaladığı golü maça damgasını vurdu.

    VOLKAN DEMİREL GOLE GİDEN RAKİBİNİ ENGELLEDİ
    Kjaer'in kaptırdığı top sonrası ceza sahası içerisinde gole giden Cikalleshi'yi çekerek düşürdü. Bu pozisyonda penaltı noktasını gösteren hakem Halil Umut Meler Volkan Demirel'e de sarı kart çıkardı.

    Penaltıyı Akhisar Belediyespor'dan Vaz Te gole çevirirken Akhisar Belediyespor cephesi bu pozisyonda Volkan Demirel'in gole giden rakibin kasti olarak düşürdüğü için kırmızı kart itirazlarında bulundu. İşte o pozisyon

    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:46
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