 Topal’dan uyarı – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Topal’dan uyarı

    Topal’dan uyarı
    'nin kaptanlarından , Akhisar karşılaşması öncesi takım arkadaşlarını uyardı. Deneyimli futbolcu zirvedeki takımların birbirleriyle oynadığı haftada mutlaka 3 puan almaları gerektiğini kaydetti. Topal "Ligi en iyi şekilde bitirmek için artık takılmak yok. Seriye Akhisar'la devam edelim" dedi.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:10
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