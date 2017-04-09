Sınırdakiler kart görmedi

Bu karşılaşma öncesi ceza sınırında bulunan ve maçta forma giyen Simon Kjaer, Gregory van der Wiel ile Mehmet Topal 28. hafta oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşmekten kurtuldu.

Kart sınırındaki diğer isimler Volkan Şen, Ozan Tufan ve Miroslav Stoch ise bu karşılaşmada forma giymedi.

Öte yandan, maçta sarı kart gören Volkan Demirel ve Van Persie, sarı kart ceza sınırına geldi.