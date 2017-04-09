Sınırdakiler kart görmedi
Galatasaray derbisi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunan Fenerbahçeli futbolcular, karşılaşmayı kart görmeden tamamladı.
Bu karşılaşma öncesi ceza sınırında bulunan ve maçta forma giyen Simon Kjaer, Gregory van der Wiel ile Mehmet Topal 28. hafta oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşmekten kurtuldu.
Kart sınırındaki diğer isimler Volkan Şen, Ozan Tufan ve Miroslav Stoch ise bu karşılaşmada forma giymedi.
Öte yandan, maçta sarı kart gören Volkan Demirel ve Van Persie, sarı kart ceza sınırına geldi.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:20
- "Birlikte doğru yoldayız"
Toplam 2
Yorum
Hıdır seneye burdan yazıyorum o adana demir sporun golcüsü POTE yi almalısınız.adam leblebi gibi gol atıyor.en azından ülkeyi bilen biri.
- Rodallega santradan gol atıyordu
Toplam 13
Yorum
anadolulu bence o atiba yüzünden yenildik diyeceksinizki niye hem yusufun gollük vuruşunu engelledi hemde 90 da golünü attı.yinede berabere bitseydi
- Quaresma'nın son durumu belli oldu
Toplam 7
Yorum
engin caner sakatlandi, aboubakar cezali, bunlar olmasa kanat sorunu yasamayiz.bence q7 oynamasa da olur, defansif güclü oyuncular olmasi gerek
Sınırdakiler kart görmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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