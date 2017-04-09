 Rahat ol Volkan – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Rahat ol Volkan

    Rahat ol Volkan

    Ali Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu, “Yeni sözleşme yapılmayacak” denilen kaptanı bu sözlerle rahatlattı: “Seneye de bizimlesin”

    'de ile yolların ayrılıp ayrılmayacağı konusu bir süredir belirsizdi. Kanarya'nın tecrübeli kaptana yeni kontrat önermeyeceği iddia ediliyordu. Ancak yöneticiler Ali Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu'nun Volkan ile bir görüşme yaptığı öğrenildi. İki isim "Sen hem biz hem de camiamız için büyük bir değersin. Sezon sonu seninle anlaşacağız. Sakın aklına başka bir şey getirme. Sen sadece futboluna odaklan" dediler. Bu sözler üzerine Volkan Demirel'in de duygulandığı ve "Para pul konuşmam bile burası benim evim. Futbolu burada bırakmak istiyorum sonrasında da Fenerbahçe'nin bünyesinde çalışmayı düşünüyorum" dediği öğrenildi.


    Emre BOL
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:12
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