 Lens'ten transfer açıklaması – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Lens'ten transfer açıklaması

    Lens'ten transfer açıklaması

    Akhisar Belediyespor karşısında takımının 3. golünü kaydeden maçtan sonra transferiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

    'in açıklamaları şöyle:

    "İLK YARIDA ZORLADILAR"
    "Aldığımız skordan dolayı mutluyuz. Rakiplerimize yakın kalabilmek açısından önemliydi galibiyet ve gerekeni yaptık. En iyi maçlarımızdan değildi ama zorluydu bir karşılaşmaydı. Rakibimiz iyi hazırlanmış ve planları vardı. İlk yarı bizim için zorlu oldu. Gol için rakibi zorladık. Rakibin kendi kalesine attığı golle aradığımız ilk gol birinci yarıda geldi."

    "2 YILLIK DAHA SÖZLEŞMEM VAR"
    Gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı ve Türkiye'den başka kulüpte oynayıp oynamayacağı yönündeki sorulara Lens, "Bu durum sadece bana değil. Sunderland ile 2 yıllık daha sözleşmem var. Yazın neler olacağını hep birlikte göreceğiz ama her zaman da söylediğim gibi Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Daha uzun yıllar da burada oynamak isterim. Gazetelerde çok şey yazıyorlar ama en önemlisi ben bu sezon Fenerbahçe'de oynuyorum ve umarım Fenerbahçe'de oynamaya devam ederim. Gelecek neler getirir, bunu bilmiyorum" yanıtlarını verdi.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:44
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