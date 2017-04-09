Lens'ten transfer açıklaması
Akhisar Belediyespor karşısında takımının 3. golünü kaydeden Jeremain Lens maçtan sonra transferiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
"İLK YARIDA ZORLADILAR"
"Aldığımız skordan dolayı mutluyuz. Rakiplerimize yakın kalabilmek açısından önemliydi galibiyet ve gerekeni yaptık. En iyi maçlarımızdan değildi ama zorluydu bir karşılaşmaydı. Rakibimiz iyi hazırlanmış ve planları vardı. İlk yarı bizim için zorlu oldu. Gol için rakibi zorladık. Rakibin kendi kalesine attığı golle aradığımız ilk gol birinci yarıda geldi."
"2 YILLIK DAHA SÖZLEŞMEM VAR"
Gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı ve Türkiye'den başka kulüpte oynayıp oynamayacağı yönündeki sorulara Lens, "Bu durum sadece bana değil. Sunderland ile 2 yıllık daha sözleşmem var. Yazın neler olacağını hep birlikte göreceğiz ama her zaman da söylediğim gibi Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Daha uzun yıllar da burada oynamak isterim. Gazetelerde çok şey yazıyorlar ama en önemlisi ben bu sezon Fenerbahçe'de oynuyorum ve umarım Fenerbahçe'de oynamaya devam ederim. Gelecek neler getirir, bunu bilmiyorum" yanıtlarını verdi.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:44
- Galatasaray’da sarı kart alarmı
Toplam 2
Yorum
yusuf beşiktaşın attığı ilk golde top dışardan geliyo kimse bunu görmüyo yada görmek istemiyo spor yorumcuları size diyorum bi çizgi çektirinde h
- Çirkin tweet işinden etti
Toplam 21
Yorum
basat10 yaşı küçük arkadaşların bjk yı başka takımlarla karıştırması normal ,sadece nouma olayını araştırırsa farkı görecektir.Van Persie olayınıda
- Quaresma'nın son durumu belli oldu
Toplam 5
Yorum
Kartal85 Elimizde yedek kanat oyuncusu yok, Aras lig bitecek niye hiç denenmiyor, Olcay kötü de olsa yedek olmaz mıydı en azından Kerim kalsaydı.
Lens'ten transfer açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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