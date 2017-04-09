 Keyifli antrenman – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Keyifli antrenman

    Keyifli antrenman
    Kanarya, Akhisar Belediyespor'un ağırlayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı tek antrenmanla tamamladı. Isınma egzersizlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve taktik idmanı yapan futbolcular, çalışmayı çift kale maçla tamamladı. Takımda Karabükspor galibiyeti sonrası keyifler yerindeydi.

    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:15
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