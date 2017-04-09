Devler Ligi aşkına
Fenerbahçe takipçilerinden uzaklaşmak ve üst sıraya yaklaşmak için kritik Akhisar maçına çıkıyor. Hedef içeride Manisa ekibini devirmek.
Kanarya'da teknik direktör Dick Advocaat bugünkü Akhisar maçında kazanan kadroyu bozmayı düşünmüyor. Hollandalı hoca, Karabük'te 1-0'la 3 puanı alan 11'i tek değişiklikle sahaya sürecek. Kalede Fabiano'nun yerine Volkan Demirel oynayacak. Tek eksik Konyaspor maçında kolu kırıldıktan sonra sezonu kapatan Jose Fernandao. Akhisar'da ise teknik direktör Okan Buruk cezası nedeniyle yedek kulübesine oturamayacak.
İSTATİSTİKLERDE F.BAHÇE ÜSTÜN
Sarı-lacivertliler ile Akhisar, Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 9 maçta Kanarya'nın 5-3'lük üstünlüğü bulunuyor. 1 maç berabere bitti. F.Bahçe'nin 18 golüne, Akhisar 11 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Manisa'da oynanan maçı sarı-lacivertliler 3-1 kazanmıştı.
DERBİ ÖNCESİ SARI ALARMI
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi en büyük sıkıntı sarı kartı sınırındaki isimlerin fazlalığı. Bugünkü mücadelede; Simon Kjaer, Van der Wiel, Volkan Şen, Mehmet Topal, Miroslav Stoch ve Ozan Tufan kart görmeleri durumunda TT Arena'da Cimbom ile oynanacak önemli derbide forma giyemeyecekler.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:57
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Toplam 6
Yorum
can bjk bu ligin üstünde diyosun ama ölü Fenerbahçe bile bjk'ye 2 maçta top oynatmadı
- Semt çocuğu Podolski
Toplam 6
Yorum
Knight 1 kelimeni doğru yazsan güzel olck sn nrdn biliyorsun bu adamların basın sözcüsümüsün.Podolski türk bir oyuncuya küfrettigi için ceza aldı
- Erman Toroğlu'ndan Rıdvan Akar'a sert sözler!
Toplam 3
Yorum
SELİM TEMİZ/MERSİN "TÜRK FUTBOLU NEDEN GERİ KALMIŞ,TÜRK FUTBOLU NEDEN SEYİRCİSİZ OYNANIYOR, 3.YILDIZ TAKINTISI VE YAPILAN AYIRIM VE KAYIRIM YÜZÜNDEN;YA İDDİA"
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