 Dekontlar UEFA’da – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Dekontlar ’da

    Dekontlar UEFA’da
    Başkanı , Finansal Fair-Play konusunda Başkanı Aleksandar Ceferin ile yapacağı görüşme öncesi kolları erken sıvadı. Yönetim, UEFA'nın önem verdiği futbolculara ödenen maaş konusundaki sözünü tuttu. Oyuncuların paraları hesaplarına yatarken dekontlarının bir örneği de UEFA'ya gönderildi.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:08
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