Bu halde oynamaz
Yönetim, Kayseri maçında 18’e giremeyen Salih’in durumunu Advocaat’a sordu. Aldıkları cevap: “Mental ve fiziksel olarak takımdan çok geride”
İşte yönetimin Salih Uçan sorusuna, Dick Advocaat'ın verdiği cevap: "Kadroya giremiyorsa suçu kendinde arasın. Mental ve fiziksel olarak takımın yanına dahi yaklaşamıyor. Çok ama çok geride. Bu kadar genç bir oyuncunun bu kadar isteksiz oluşu hiç doğru değil. Ne zaman ki çalışır o zaman formayı gelir alır. Benim için oyuncuların ismi, yaşı değil performansları önemlidir. Salih de şu an oynayacak düzeyde değil"
Emre BOL
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:19
- Rıdvan Dilmen: Yılın en iyi maçı
Toplam 6
Yorum
can bjk bu ligin üstünde diyosun ama ölü Fenerbahçe bile bjk'ye 2 maçta top oynatmadı
- Semt çocuğu Podolski
Toplam 6
Yorum
Knight 1 kelimeni doğru yazsan güzel olck sn nrdn biliyorsun bu adamların basın sözcüsümüsün.Podolski türk bir oyuncuya küfrettigi için ceza aldı
- Erman Toroğlu'ndan Rıdvan Akar'a sert sözler!
Toplam 3
Yorum
SELİM TEMİZ/MERSİN "TÜRK FUTBOLU NEDEN GERİ KALMIŞ,TÜRK FUTBOLU NEDEN SEYİRCİSİZ OYNANIYOR, 3.YILDIZ TAKINTISI VE YAPILAN AYIRIM VE KAYIRIM YÜZÜNDEN;YA İDDİA"
Bu halde oynamaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.