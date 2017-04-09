 Bu halde oynamaz – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Bu halde oynamaz

    Bu halde oynamaz

    Yönetim, Kayseri maçında 18’e giremeyen Salih’in durumunu Advocaat’a sordu. Aldıkları cevap: “Mental ve fiziksel olarak takımdan çok geride”

    'de 'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0'ın rövanşında Kayserispor ile oynanan maçın 18 kişilik kadroya girememesi şaşkınlığa neden olmuştu. Yönetim, Dick Advocaat'e Salih'in son durumunu ve bu kararın gerekçesini sordu. Hollandalı çalıştırıcı da açık şekilde bu haliyle Salih'in oynamasının imkansız olduğunu söyledi.

    İşte yönetimin Salih Uçan sorusuna, Dick Advocaat'ın verdiği cevap: "Kadroya giremiyorsa suçu kendinde arasın. Mental ve fiziksel olarak takımın yanına dahi yaklaşamıyor. Çok ama çok geride. Bu kadar genç bir oyuncunun bu kadar isteksiz oluşu hiç doğru değil. Ne zaman ki çalışır o zaman formayı gelir alır. Benim için oyuncuların ismi, yaşı değil performansları önemlidir. Salih de şu an oynayacak düzeyde değil"


    Emre BOL
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:19
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