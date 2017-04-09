Başakçıoğlu radarda

Kanarya, UEFA ile yaptığı Finansal Fair-Play anlaşması gereği bütçesine uygun futbolcular arıyor. Bunlardan biri de Feyenoord'da bu sene parlayan Bilal Başakçıoğlu... Kanarya sezon sonunda 22 yaşındaki futbolcu için Hollanda ekibinin kapısını çalacak. Bu transferde Feyenoord'un efsane isimlerinden olan eski F.Bahçeli Dirk Kuyt'tan da yardım istenecek.