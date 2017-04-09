 Başacıkoğlu radarda – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Başacıkoğlu radarda

    Başacıkoğlu radarda
    Kanarya, UEFA ile yaptığı Finansal Fair-Play anlaşması gereği bütçesine uygun futbolcular arıyor. Bunlardan biri de Feyenoord'da bu sene parlayan Bilal Başacıkoğlu ... Kanarya sezon sonunda 22 yaşındaki futbolcu için Hollanda ekibinin kapısını çalacak. Bu transferde Feyenoord'un efsane isimlerinden olan eski F.Bahçeli Dirk Kuyt'tan da yardım istenecek.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:28
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