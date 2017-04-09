Başacıkoğlu radarda
Kanarya, UEFA ile yaptığı Finansal Fair-Play anlaşması gereği bütçesine uygun futbolcular arıyor. Bunlardan biri de Feyenoord'da bu sene parlayan Bilal Başacıkoğlu ... Kanarya sezon sonunda 22 yaşındaki futbolcu için Hollanda ekibinin kapısını çalacak. Bu transferde Feyenoord'un efsane isimlerinden olan eski F.Bahçeli Dirk Kuyt'tan da yardım istenecek.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cenk Tosun’a Benfica kancası
Toplam 11
Yorum
BAŞKAN taiscayı ve üstüne de biraz para alırız. cenki de verir gibi yapar vermeyiz
- Onur Kıvrak cezalı!
Toplam 1
Yorum
bjk çok konuşuyor buda..önce kapattığın köşeden gol yememeyi öğren çocuk...
- O görüşme 8 Mayıs’ta
Toplam 5
Yorum
Sürahi Mizah anlayışı mı kafa yapısı mı çözemedim Allah kolaylık versin
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