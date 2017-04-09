 Alper’e kutlama – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Alper’e kutlama

    Alper’e kutlama
    'nin orta sahasındaki yıldızlarından , 26 yaşına bastı. Kulübün resmi hesaplarından başarılı oyuncunun yeni yaşı kutlandı. Takım arkadaşları da tesislerde Alper'i yeni yaşı dolayısıyla tebrik ettiler. Milli futbolcunun 26. yaşı TFF tarafından da kutlandı.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:13
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