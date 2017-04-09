''Ait olduğum yer F.Bahçe''
Napoli ve Beşiktaş’ın da kanca attığı tecrübeli futbolcu kariyerine Kanarya’da devam etmek istediğini bir kez daha dile getirdi. Lens “Kendimi Sunderland veya başka bir kulübe ait hissetmiyorum. F.Bahçe’de kalmak istiyorum” dedi.
'BURADA İLİŞKİLERİM HARİKA'
İşte Lens'in o sözleri: Türkiye'de mutluyum. Fenerbahçe'de de harika arkadaşlarım var. Takımla ve kulüple ilişkim çok iyi boyutta. Kariyerime burada devam etmek istiyorum. Sunderland ve Fenerbahçe yöneticilerinin arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını umut ediyorum.
DİCK ADVOCAAT: KALMALISIN
Kanarya'nın hocası Dick Advocaat da Lens'e Fenerbahçe'de kalması gerektiğini söyledi. Hollandalı teknik adamın, "Ben sezon sonu gidiyorum ama sen Fenerbahçe'de kalmalısın. Yöneticilerle görüştüm onlar da seninle devam etmek istiyorlar. Benim fikrim Türkiye'de başka bir takımın formasını giymen değil, Fenerbahçe'de kalmanın doğru olacağıdır" ifadelerini kullandı.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:58
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Toplam 6
Yorum
can bjk bu ligin üstünde diyosun ama ölü Fenerbahçe bile bjk'ye 2 maçta top oynatmadı
- Semt çocuğu Podolski
Toplam 6
Yorum
Knight 1 kelimeni doğru yazsan güzel olck sn nrdn biliyorsun bu adamların basın sözcüsümüsün.Podolski türk bir oyuncuya küfrettigi için ceza aldı
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Toplam 3
Yorum
SELİM TEMİZ/MERSİN "TÜRK FUTBOLU NEDEN GERİ KALMIŞ,TÜRK FUTBOLU NEDEN SEYİRCİSİZ OYNANIYOR, 3.YILDIZ TAKINTISI VE YAPILAN AYIRIM VE KAYIRIM YÜZÜNDEN;YA İDDİA"
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