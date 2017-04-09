 ''Ait olduğum yer F.Bahçe'' – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    ''Ait olduğum yer F.Bahçe''

    ''Ait olduğum yer F.Bahçe''

    Napoli ve Beşiktaş’ın da kanca attığı tecrübeli futbolcu kariyerine Kanarya’da devam etmek istediğini bir kez daha dile getirdi. Lens “Kendimi veya başka bir kulübe ait hissetmiyorum. F.Bahçe’de kalmak istiyorum” dedi.

    sezon başında Sunderland takımından kiralanmıştı. Premier Lig'den büyük ihtimalle düşecek olan İngiliz ekibi sezon sonunda Hollandalı yıldızı 8-9 milyon euro civarında bir rakama satmayı hedefliyor. Ancak UEFA ile yapılan Finansal Fair-Play anlaşması sarı- lacivertlilerin elini kolunu bağlıyor. İki kulüp arasındaki durum bu şekildeyken Lens, Voetball İnternational'e konuştu. Tecrübeli isim "Kendimi kesinlikle 'e ait hissetmiyorum. Başka bir kulüpte de forma giymek istemiyorum. Eğer F.Bahçe beni isterse ben de burada kalmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Sunderland'de oynadığı dönemde mutsuz olduğunu belirten yıldız isim Türkiye ve F.Bahçe'yi ise öve öve bitiremedi.

    'BURADA İLİŞKİLERİM HARİKA'
    İşte Lens'in o sözleri: Türkiye'de mutluyum. 'de de harika arkadaşlarım var. Takımla ve kulüple ilişkim çok iyi boyutta. Kariyerime burada devam etmek istiyorum. Sunderland ve Fenerbahçe yöneticilerinin arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını umut ediyorum.

    DİCK ADVOCAAT: KALMALISIN
    Kanarya'nın hocası Dick Advocaat da Lens'e Fenerbahçe'de kalması gerektiğini söyledi. Hollandalı teknik adamın, "Ben sezon sonu gidiyorum ama sen Fenerbahçe'de kalmalısın. Yöneticilerle görüştüm onlar da seninle devam etmek istiyorlar. Benim fikrim Türkiye'de başka bir takımın formasını giymen değil, Fenerbahçe'de kalmanın doğru olacağıdır" ifadelerini kullandı.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:58
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