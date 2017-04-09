Advocaat oyuncu değiştirmedi

Sarı-lacivertlilerde kalede Volkan Demirel oynarken, savunma dörtlüsü Van der Wiel, Simon Kjaer, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluştu. Orta sahayı Mehmet Topal, Josef de Souza ve Alper Potuk'tan kuran Hollandalı teknik adam, kanatlarda ise Jeremain Lens ile Aatıf Chahechouhe'ye şans tanıdı. Fenerbahçe'nin ileri ucunda ise Van Persie forma giydi.

Fenerbahçe'de yedek kulübesinde Fabiano Ribeiro, Ozan Tufan, Moussa Sow, Şener Özbayraklı, Volkan Şen, İsmail Köybaşı ve Roman Neustaedter şans bekledi.

Teknik direktör Dick Advocaat'ın maçı başladığı ilk 11'le bitirmesi ve oyuncu değişikliği haklarının hiçbirini kullanmaması dikkat çekti.

4 İSİM KADRO DIŞI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, Emmanuel Emenike, Salih Uçan, Miroslav Stoch ve Karavaiev'i Akhisar Belediyespor maçının kadrosuna almadı.



"SİZLER KADAR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMADIM"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'de 3-1 kazandıkları Akhisar Belediyespor maçında galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Advocaat, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, iyi organize olmuş bir takımla karşılaştıklarını belirterek, "Çok fazla topun arkasına geçen bir takım. İstediğimiz geniş alanları bulmak zordu. İkinci yarı daha fazla alan bulabileceğimizi düşünüyorduk ama olmadı. Galibiyeti hak ettik. Çok zor bir karşılaşma oldu." diye konuştu.

Ligi hala 2 ila 4. sırada bitirme olasılıklarının olduğunu aktaran Advocaat, "Şampiyon olamayacağız belki ama geri kalanlar ikincilik için yarışıyor. Kupada da iyi iş çıkardık. Avrupa'da bu kadroyla fena gitmedik. Sizler kadar hayal kırıklığına uğramadım." ifadelerini kullandı.

Son 6 resmi maçta 4 galibiyet aldıklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bu kadar negatif olmamak lazım." diyerek son haftalarda alınan sonuçlara dikkati çekti.

Advocaat, "30. hafta Beşiktaş sizinle oynayacağınız maçta şampiyon olursa tebrik eder misiniz?" sorusuna, "Benden ne duymak istiyorsunuz? Giderim hocalarına elimi uzatırım. Çünkü onlar için büyük bir başarıdır." cevabını verdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAMASI

Hollandalı teknik adam, Akhisar Belediyespor maçında oyuncu değişikliğine gitmemesiyle ilgili açıklama yapmadı ve bu konuda yayıncı kuruluşa değerlendirmede bulunduğunu ifade etti.

Advocaat, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Son dakikalarda eğer bir hücum değişikliği yapsaydım organizasyonu koruyamazdık. Bu durumda hücum oyuncusu alamazsınız. 1-1 devam etseydik değişiklik yapardım ama 2-1 olunca başka bir senaryo ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.