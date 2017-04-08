 O görüşme 8 Mayıs’ta – Fotomaç – 08 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Nisan 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    O görüşme 8 Mayıs’ta

    O görüşme 8 Mayıs’ta
    UEFA yönetimine seçilen Servet Yardımcı'nın, UEFA Başkanı Caferin'le F.Bahçe Başkanı 'ı görüştüreceğini açıklanmıştı. Yıldırım'ın isteğiyle yapılması planlanan görüşmenin 8 Mayıs'ta ve Finansal Fair Play anlaşmasına ilişkin olacağı öğrenildi. Yıldırım'ın Caferin'e kulübün kur farkı nedeniyle zarara uğradığını anlatıp, "20 milyon euro'luk zarar" kotasını esnetmesini isteyeceği vurgulandı.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    O görüşme 8 Mayıs’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.