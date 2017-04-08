O görüşme 8 Mayıs’ta
UEFA yönetimine seçilen Servet Yardımcı'nın, UEFA Başkanı Caferin'le F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı görüştüreceğini açıklanmıştı. Yıldırım'ın isteğiyle yapılması planlanan görüşmenin 8 Mayıs'ta ve Finansal Fair Play anlaşmasına ilişkin olacağı öğrenildi. Yıldırım'ın Caferin'e kulübün kur farkı nedeniyle zarara uğradığını anlatıp, "20 milyon euro'luk zarar" kotasını esnetmesini isteyeceği vurgulandı.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
O görüşme 8 Mayıs’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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