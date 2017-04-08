Mehmet Ekici iddialı konuştu

Trabzonspor'da izinsiz şekilde Fenerbahçe ile anlaştığı için süresiz kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici açıklamalarda bulundu. Güneş'te yer alan habere göre Mehmet Ekici "Benim Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin de bana ihtiyacı var. Koşan, savaşan bir oyuncuyum. Gelecek sezon büyük başarılar kazanacağız." dedi.

İKİ YÖNLÜ KATKI YAPACAK

Son iki sezondur orta sahada yaratıcı oyuncu eksikliği çeken Fenerbahçe, Mehmet Ekici ile bu problemi çözecek. Ekici'nin gelişiyle birlikte sarı-lacivertlilerin oyun anlayışında da değişiklik olacak. Advocaat'ın raporu doğrultusunda anlaşılan gurbetçi futbolcuyu, oyun kurucu pozisyonunda kullanmayı planlayan yeni sezonun teknik direktörü Aykut Kocaman, özellikle Ekici'nin iki taraflı oynamasından faydalanacak. Bu sayede takıma iki yönlü bir katkı sağlayacak.

BANA EN UYGUN TAKIM FENER

Kocaman'ın sisteminin mihenk taşı olacak Mehmet Ekici'nin, yakın çevresine Aykut Kocaman ile yeniden eski günlerine döneceğini söylediği öğrenildi. "Benim Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin de bana ihtiyacı var" diyen Ekici'nin, "Fenerbahçe'yi seçtim çünkü sistem olarak bana çok uygun. Fenerbahçe'nin orta sahadaki sorununu herkes görüyor. Aykut hocanın Alex ile anlaşamamasının sebebi koşmamasından dolayıydı. Ben koşan, savaşan bir oyuncuyum" diye konuştuğu bildirildi.

TARAFTARLARIMIZ RAHAT OLSUN

Sarı-lacivertli taraftarlarla arasında bir bağ kurduğunu ifade eden gurbetçi oyuncu, "Ben de Fenerbahçeliyim. Herkes bilir bunu. Şampiyonluktan kopmamıza çok üzüldüm. Ben devre arasında gelebilseydim çok daha farklı olurdu. Kalan maçlarda savaşmamız lazım. Büyük camiayız taraftarlarımız rahat olsun. Gelecek sezon hem Avrupa'da hem de ligde büyük başarılara imza atacağız" ifadelerini kullandı. Ekici'nin forma numarası olarak 10 numarada ısrarcı olmayacağı öğrenildi.