 Kötü tezahürat PFDK’lık yaptı – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Kötü tezahürat PFDK’lık yaptı

    Kötü tezahürat PFDK’lık yaptı
    Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. Sarı-lacivertlilerin, Kayserispor ile Ülker Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında "taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:47
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