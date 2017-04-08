Kötü tezahürat PFDK’lık yaptı
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. Sarı-lacivertlilerin, Kayserispor ile Ülker Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında "taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
Kötü tezahürat PFDK’lık yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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