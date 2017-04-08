Kötü tezahürat PFDK’lık yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. Sarı-lacivertlilerin, Kayserispor ile Ülker Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında "taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.