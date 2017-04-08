Kale Volkan'ın

Krasnodar ile 22 Şubat'ta oynanan Avrupa Ligi maçında sakatlanan ve geçtiğimiz çarşamba Ziraat Türkiye Kupası'yla sahalara dönen Volkan Demirel, yarın da eldivenleri giyecek.

Fabiano'dan kaleyi tekrar teslim alacak olan tecrübeli file bekçisi, tam 5 lig maçının ardından Kadıköy'de 11'de yer alacak. 21 maçta 19 gol yiyen- Volkan, ligde 0.90 gol yeme ortalaması yakaladı.



Beşiktaş'tan Fabri'nin 0.71 ile birinci olduğu listede, Başakşehir'den Volkan Babacan 0.85'le 2., Trabzon'dan Onur 0.88 ile 3.'lükte yer alırken, Volkan da 4. sırayı aldı.