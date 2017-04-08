Kale Volkan'ın
Krasnodar ile 22 Şubat'ta oynanan Avrupa Ligi maçında sakatlanan ve geçtiğimiz çarşamba Ziraat Türkiye Kupası'yla sahalara dönen Volkan Demirel, yarın da eldivenleri giyecek.
Fabiano'dan kaleyi tekrar teslim alacak olan tecrübeli file bekçisi, tam 5 lig maçının ardından Kadıköy'de 11'de yer alacak. 21 maçta 19 gol yiyen- Volkan, ligde 0.90 gol yeme ortalaması yakaladı.
Beşiktaş'tan Fabri'nin 0.71 ile birinci olduğu listede, Başakşehir'den Volkan Babacan 0.85'le 2., Trabzon'dan Onur 0.88 ile 3.'lükte yer alırken, Volkan da 4. sırayı aldı.
Beşiktaş'tan Fabri'nin 0.71 ile birinci olduğu listede, Başakşehir'den Volkan Babacan 0.85'le 2., Trabzon'dan Onur 0.88 ile 3.'lükte yer alırken, Volkan da 4. sırayı aldı.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
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