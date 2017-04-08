 Kadıköy’de kayıp – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Kadıköy’de kayıp

    Kadıköy’de kayıp

    Sarı lacivertlilerin bu sezon sahasında oynadığı maçlarda kaybı büyük oldu.

    Kadıköy'de çıktığı 13 lig karşılaşmasında 23 toplayan Fenerbahçe, taraftarı önünde 16 puan kaybı yaşadı. Kanarya, deplasmanda ise 12 maçta 21 puan alarak, iç saha performansını geride bıraktı.

    Deplasmanda 5'te 0
    Akhisar Belediyespor, son 5 deplasman maçında '0' çekti. Ege temsilcisi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 2 kez havalandırırken, kalesinde ise tam 14 gol gördü. Yeşil-siyahlıların dış sahada sırasıyla Karabükspor, Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Adanaspor'a mağlup oldu.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:26
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