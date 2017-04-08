Kadıköy’de kayıp
Sarı lacivertlilerin bu sezon sahasında oynadığı maçlarda kaybı büyük oldu.
Kadıköy'de çıktığı 13 lig karşılaşmasında 23 toplayan Fenerbahçe, taraftarı önünde 16 puan kaybı yaşadı. Kanarya, deplasmanda ise 12 maçta 21 puan alarak, iç saha performansını geride bıraktı.
Deplasmanda 5'te 0
Akhisar Belediyespor, son 5 deplasman maçında '0' çekti. Ege temsilcisi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 2 kez havalandırırken, kalesinde ise tam 14 gol gördü. Yeşil-siyahlıların dış sahada sırasıyla Karabükspor, Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Adanaspor'a mağlup oldu.
Deplasmanda 5'te 0
Akhisar Belediyespor, son 5 deplasman maçında '0' çekti. Ege temsilcisi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 2 kez havalandırırken, kalesinde ise tam 14 gol gördü. Yeşil-siyahlıların dış sahada sırasıyla Karabükspor, Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Adanaspor'a mağlup oldu.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
Kadıköy’de kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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