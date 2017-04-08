 Hollandalı öğrencilerden ziyaret – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Hollandalı öğrencilerden ziyaret

    Hollandalı öğrencilerden ziyaret
    F.Bahçe, idman öncesi Hollanda'dan gelen konuklarını ağırladı. Kulübün davetlisi olarak İstanbul'a gelip altyapı takımlarıyla dostluk maçları yapan Limburg Futbol Akademisi öğrencileri, Samandıra'da sarı-lacivertli futbolcularla tanıştı. Takımla toplu fotoğraf çektiren öğrenciler, en büyük ilgiyi vatandaşları Van Persie ve Lens'e gösterdi.

    Kanarya taktik çalıştı
    Yarın sahasında yapacağı Akhisar Belediye maçının hazırlıklarını sürdüren , dün taktik çalıştı. Dar alanda yapılan çift kale maçlar oldukça çekişmeli geçti. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla tamamlayacak.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:30
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