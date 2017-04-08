Hollandalı öğrencilerden ziyaret
F.Bahçe, idman öncesi Hollanda'dan gelen konuklarını ağırladı. Kulübün davetlisi olarak İstanbul'a gelip altyapı takımlarıyla dostluk maçları yapan Limburg Futbol Akademisi öğrencileri, Samandıra'da sarı-lacivertli futbolcularla tanıştı. Takımla toplu fotoğraf çektiren öğrenciler, en büyük ilgiyi vatandaşları Van Persie ve Lens'e gösterdi.
Kanarya taktik çalıştı
Yarın sahasında yapacağı Akhisar Belediye maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, dün taktik çalıştı. Dar alanda yapılan çift kale maçlar oldukça çekişmeli geçti. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla tamamlayacak.
Kanarya taktik çalıştı
Yarın sahasında yapacağı Akhisar Belediye maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, dün taktik çalıştı. Dar alanda yapılan çift kale maçlar oldukça çekişmeli geçti. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla tamamlayacak.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
Hollandalı öğrencilerden ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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