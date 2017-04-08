F.Bahçe maçını asla unutamam
Sevilla’nın eski sportif direktörü Monchi, sarı-lacivertlilerle ilgili itirafta bulundu
İspanyol basınına konuşan Sevilla'nın eski sportif direktörü Monchi'den çarpıcı açıklamalar geldi. Transfer sihirbazı olarak ün yapan Monchi, yaşadığı en büyük hayal kırıklığını anlattı. 2007-08 sezonunda Fenerbahçe'ye elendikleri Şampiyonlar Ligi 2. tur maçını unutamayan İspanyol spor adamı, "Fenerbahçe ile CSKA Moskova'ya elendik. Benim için büyük hayal kırıklıklarından biri. Bu sezon Leicester City'ye karşı da buna benzer duygular yaşadım" ifadelerini kullandı.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
F.Bahçe maçını asla unutamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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