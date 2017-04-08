 F.Bahçe maçını asla unutamam – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    F.Bahçe maçını asla unutamam

    F.Bahçe maçını asla unutamam

    Sevilla’nın eski sportif direktörü , sarı-lacivertlilerle ilgili itirafta bulundu

    İspanyol basınına konuşan Sevilla'nın eski sportif direktörü Monchi'den çarpıcı açıklamalar geldi. Transfer sihirbazı olarak ün yapan , yaşadığı en büyük hayal kırıklığını anlattı. 2007-08 sezonunda Fenerbahçe'ye elendikleri Şampiyonlar Ligi 2. tur maçını unutamayan İspanyol spor adamı, "Fenerbahçe ile CSKA Moskova'ya elendik. Benim için büyük hayal kırıklıklarından biri. Bu sezon Leicester City'ye karşı da buna benzer duygular yaşadım" ifadelerini kullandı.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:23
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