Bu maçlarda bol gol var!
Süper Lig'de yarın Akhisar Belediyespor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'nin bu rakibiyle oynadığı maçlarda bol gol oluyor.
Sarı-lacivertliler, Ege ekibiyle 9 kez kozlarını paylaşırken, maçlarda tam 29 gol oldu. Kanarya 18 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde ise 11 gol gördü. Ayrıca F.Bahçe 9 maçın 5'ini kazandı, 3 yenilgi, bir de beraberlikte aldı.
Şutları isabetsiz!
Fenerbahçe'nin bu haftaki rakibi Akhisar Belediye, pas yüzdesi ortalamasında ligin en kötü iki takımından biri... Ege ekibi, 26 haftanın geride kaldığı Süper Lig'de Gaziantepspor ile birlikte yüzde 69 isabetli pasla oynuyor. Sarı-lacivertliler ise yüzde 76 pas ortalaması yakaladı.
Şutları isabetsiz!
Fenerbahçe'nin bu haftaki rakibi Akhisar Belediye, pas yüzdesi ortalamasında ligin en kötü iki takımından biri... Ege ekibi, 26 haftanın geride kaldığı Süper Lig'de Gaziantepspor ile birlikte yüzde 69 isabetli pasla oynuyor. Sarı-lacivertliler ise yüzde 76 pas ortalaması yakaladı.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
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