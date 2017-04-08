Bu maçlarda bol gol var!

Süper Lig'de yarın Akhisar Belediyespor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'nin bu rakibiyle oynadığı maçlarda bol gol oluyor.

Sarı-lacivertliler, Ege ekibiyle 9 kez kozlarını paylaşırken, maçlarda tam 29 gol oldu. Kanarya 18 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde ise 11 gol gördü. Ayrıca F.Bahçe 9 maçın 5'ini kazandı, 3 yenilgi, bir de beraberlikte aldı.



Şutları isabetsiz!

Fenerbahçe'nin bu haftaki rakibi Akhisar Belediye, pas yüzdesi ortalamasında ligin en kötü iki takımından biri... Ege ekibi, 26 haftanın geride kaldığı Süper Lig'de Gaziantepspor ile birlikte yüzde 69 isabetli pasla oynuyor. Sarı-lacivertliler ise yüzde 76 pas ortalaması yakaladı.