 Bu maçlarda bol gol var! – Fotomaç – 08 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Nisan 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Bu maçlarda bol gol var!

    Bu maçlarda bol gol var!

    Süper Lig'de yarın 'u konuk edecek olan Fenerbahçe'nin bu rakibiyle oynadığı maçlarda bol gol oluyor.

    Sarı-lacivertliler, Ege ekibiyle 9 kez kozlarını paylaşırken, maçlarda tam 29 gol oldu. Kanarya 18 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde ise 11 gol gördü. Ayrıca F.Bahçe 9 maçın 5'ini kazandı, 3 yenilgi, bir de beraberlikte aldı.

    Şutları isabetsiz!
    Fenerbahçe'nin bu haftaki rakibi Akhisar Belediye, pas yüzdesi ortalamasında ligin en kötü iki takımından biri... Ege ekibi, 26 haftanın geride kaldığı Süper Lig'de Gaziantepspor ile birlikte yüzde 69 isabetli pasla oynuyor. Sarı-lacivertliler ise yüzde 76 pas ortalaması yakaladı.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bu maçlarda bol gol var! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.