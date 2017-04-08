Anında hesapta

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Sarı-lacivertli yönetim, yaşanan ekonomik krize rağmen oyuncuların ve teknik heyetin ödemelerini geciktirmiyor, zamanı gelince primlerine kadar tıkır tıkır hesaba geçiriyor
UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması yapan F.Bahçe, "başa baş" kuralını tutturmak için yoğun bir gayret sarf ediyor. Kulüp, anlaşmaya göre gelir gider farkını belli bir oranda tutmak zorunda. Bu yüzden harcamalarda kısıtlamalar yaşanıyor. Bu durum etkisini en çok transferde göstermişti. Oyuncu satmadan bonservisiyle futbolcu alamayan sarı-lacivertli kulüp, Nani'yi 8.5 milyon euro'ya satmış, 6 milyon euro'ya Skrtel'i transfer etmişti. Lens ve Sow'u kiralayan, Neustadter ve Van der Wiel'i ise bonservissiz alan F.Bahçe, ara transferde futbolcu satamadığı için Advocaat'ın istediği isimleri alamamıştı.
ÖDEMELER AKSAMIYOR
Mali kriterlerle eli kolu bağlanan Fenerbahçe, buna rağmen futbolcuların ve teknik heyetin ödemelerini aksatmıyor, zamanı gelince primlerine kadar tıkır tıkır hesaba geçiriyor. Ocak ayından beri hiçbir ödeminin aksamadığı, takımda hiç kimsenin tek kuruş alacağının bile olmadığı belirtiliyor.
Emre BOL
ÖDEMELER AKSAMIYOR
Mali kriterlerle eli kolu bağlanan Fenerbahçe, buna rağmen futbolcuların ve teknik heyetin ödemelerini aksatmıyor, zamanı gelince primlerine kadar tıkır tıkır hesaba geçiriyor. Ocak ayından beri hiçbir ödeminin aksamadığı, takımda hiç kimsenin tek kuruş alacağının bile olmadığı belirtiliyor.
Emre BOL
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:38
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
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