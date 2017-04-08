 Anında hesapta – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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HEPSİ
    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Anında hesapta

    Anında hesapta

    Sarı-lacivertli yönetim, yaşanan ekonomik krize rağmen oyuncuların ve teknik heyetin ödemelerini geciktirmiyor, zamanı gelince primlerine kadar tıkır tıkır hesaba geçiriyor

    UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması yapan F.Bahçe, "başa baş" kuralını tutturmak için yoğun bir gayret sarf ediyor. Kulüp, anlaşmaya göre gelir gider farkını belli bir oranda tutmak zorunda. Bu yüzden harcamalarda kısıtlamalar yaşanıyor. Bu durum etkisini en çok transferde göstermişti. Oyuncu satmadan bonservisiyle futbolcu alamayan sarı-lacivertli kulüp, Nani'yi 8.5 milyon euro'ya satmış, 6 milyon euro'ya Skrtel'i transfer etmişti. Lens ve Sow'u kiralayan, Neustadter ve Van der Wiel'i ise bonservissiz alan F.Bahçe, ara transferde futbolcu satamadığı için Advocaat'ın istediği isimleri alamamıştı.

    ÖDEMELER AKSAMIYOR
    Mali kriterlerle eli kolu bağlanan , buna rağmen futbolcuların ve teknik heyetin ödemelerini aksatmıyor, zamanı gelince primlerine kadar tıkır tıkır hesaba geçiriyor. Ocak ayından beri hiçbir ödeminin aksamadığı, takımda hiç kimsenin tek kuruş alacağının bile olmadığı belirtiliyor.

    Emre BOL
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:38
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