 Akhisar'ın kabusu Aatif – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Akhisar'ın kabusu Aatif

    Akhisar'ın kabusu Aatif

    ? Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu, Ege temsilcisine karşı oynadığı maçlarda 7 kez gol sevinci yaşadı.

    Sivasspor'da oynadığı dönemde Akigolar'ın ağlarını 6 kez havalandıran 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in ilk yarısında da sarı-lacivertli formayla 1 gol atmayı başardı. Son haftalarda formuyla öne çıkan isimlerden olan tecrübeli futbolcunun, yarın oynanacak Akhisar maçına 11'de başlaması bekleniyor.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:30
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