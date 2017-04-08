Akhisar'ın kabusu Aatif

? Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu, Ege temsilcisine karşı oynadığı maçlarda 7 kez gol sevinci yaşadı.

Sivasspor'da oynadığı dönemde Akigolar'ın ağlarını 6 kez havalandıran 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in ilk yarısında da sarı-lacivertli formayla 1 gol atmayı başardı. Son haftalarda formuyla öne çıkan isimlerden olan tecrübeli futbolcunun, yarın oynanacak Akhisar maçına 11'de başlaması bekleniyor.