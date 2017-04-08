Akhisar'ın kabusu Aatif
? Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu, Ege temsilcisine karşı oynadığı maçlarda 7 kez gol sevinci yaşadı.
Sivasspor'da oynadığı dönemde Akigolar'ın ağlarını 6 kez havalandıran 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in ilk yarısında da sarı-lacivertli formayla 1 gol atmayı başardı. Son haftalarda formuyla öne çıkan isimlerden olan tecrübeli futbolcunun, yarın oynanacak Akhisar maçına 11'de başlaması bekleniyor.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
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