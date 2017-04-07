Ya Kjaer giderse!

Scout ekibi, Danimarkalı stoperin satılması durumunda takım içinde olabilecek değişiklikleri rapor etti. ‘Yeni ikili Skrtel-Topal olabilir’ denildi.

Gelecek sezonun kadro yapılanması üzerinde çalışan Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Dick Advocaat'ın verdiği raporları incelerken, Scout ekibi tarafında hazırlanan raporlar da kulak arkası edilmiyor. Scout ekibi tarafından son gönderilen raporda özellikle 'Kjaer' ile ilgili kısım çok dikkat çekici. "Simon Kjaer'in takımdan ayrılması durumunda!.." başlıklı maddede; takım için yapılabilecek görevsel değişikliklerin olduğu yazıldı. Mehmet Topal'ın stoper olarak kullanılacağı Kjaer'siz sistemde şu ibareler yer aldı:



"Kjaer beklenen rakamlara satılırsa Skrtel'in yanında Mehmet Topal ve Roman değişimli olarak kullanılabilir. Mehmet'in orta sahadaki 6 numara pozisyonunda Josef oynar. Bu sayede Ozan Tufan veya Salih Uçan'dan 8 numara olarak faydalanma yolu açılır."