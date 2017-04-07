 Tapusunu alacak – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    Tapusunu alacak

    Tapusunu alacak
    F.Bahçe, 49 yıllığına kiracısı olduğu Düzce'deki 'nin tapusunu almak için hareket geçti. Yoğun ilgi gören arazinin satışı için yakın zamanda ihaleye çıkılacağı öğrenildi. Futbolun yanı sıra birçok branşta kamp yapılmaya uygun olan tesislere yabancı takımlar da rağbet gösteriyor.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:00
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