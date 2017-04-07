 Şener: Kupa önemli – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    Şener: Kupa önemli

    Şener: Kupa önemli
    , ligde puan farkının fazla olduğunu belirterek sezon en azından bir kupayla bitirmek istediklerini dile getirdi. Sarı-lacivertli sağ bek, "Kupa maçlarına daha motive çıkıyoruz. çok önemli. Az bir süre kaldı, inşallah kupayı alırız" ifadelerini kullandı.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:59
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