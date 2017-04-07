 PFDK'ya sevk edildi – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    PFDK'ya sevk edildi

    PFDK'ya sevk edildi

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

    TFF'den yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertliler, Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:04
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