PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertliler, Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
- 07 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:04
- Konya'da penaltı kararı
Toplam 9
Yorum
gökhan yan hakemi dinlemek zorunda diye bi kural yok, ayrıca net bi penaltı
- Konya'da penaltı kararı
Toplam 9
Yorum
gökhan öne doğru sol koluyla itiyor, net bi penaltı tartışmaya gerek yok
- ‘Messi’ diyeti!
Toplam 7
Yorum
Aslan BRUMA-LINNES-CAROLE VE G.RODRIGUES DISINDAKILER LIGIN EN YAVAS KOSAN FUTBOLCULARI
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