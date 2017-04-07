 Lens’te ‘bekle-gör’ – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    ’te ‘bekle-gör’

    Lens’te ‘bekle-gör’

    Sunderland’in istediği 9 milyon euro’yu ödemesi mümkün olmayan F.Bahçe, diğer kulüplerin hamlelerini yakından izleyecek. İngilizler’in elinde kalırsa, bonservisi indirmek için yeniden masaya oturulacak.

    F.Bahçe yönetimi hem teknik direktör Advocaat'a hem de kendilerine "Kalmak istiyorum" diyen için 'bekle ve bitir' taktiğini deneyecek. Hollandalı yıldızı elden kaçırmak istemeyen sarı-lacivertlilerin Sunderland'in istediği 9 milyon euro'luk bonservisi ödemesi mümkün değil. Beşiktaş'ın da peşinde olduğu kanat oyuncusu için bekleme kararı alan idareciler, bu süreçte bir yandan Beşiktaş'ın yapacağı hamleleri takip edip, diğer taraftan da Sunderland'in Lens politikasını izleyecek. 29 yaşındaki yıldızın elde kalması halinde rakamın 9 milyon'dan aşağı çekilmesi için tekrar girişimlere başlanacak.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:15
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