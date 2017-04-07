 Kuyt tarihe geçti – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    Kuyt tarihe geçti

    Kuyt tarihe geçti
    'un Go Ahead Eagles'ı 8-0 mağlup ettiği lig karşılaşmasında 1 gol atan , lig tarihine geçti. Tecrübeli futbolcu, Hollanda liginde 150. golünü kaydederek, 25 yıl sonra bu rakama ulaşan ilk oyuncu olmayı başardı. Wim Kieft, Kasım 1992'de 150 gol atan ilk futbolcuydu.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:58
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