 ''Korkarak vurdum!'' – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    ''Korkarak vurdum!''

    ''Korkarak vurdum!''

    , Kayseri'ye attığı müthiş golü anlattı. Milli futbolcu, o an yaşadığı ruh hali için ilginç bir itirafta bulundu: Gol atamadıkça kendime olan güvenimi kaybetmiştim. Topa vururken bile ‘Ya yine atamazsam’ diye düşündüm...

    ile oynanan kupa maçında sarılacivertli takımın 3. golünü kaydeden Volkan Şen'den ilginç bir itiraf geldi. Uzun süredir gol atamadığı için eleştirilen milli futbolcu, bu orucu bozmasıyla ilgili "Üzerimden büyük bir yük kalktı. Üzerimdeki o baskıyı kırdım" ifadesini kullandı. Tecrübeli oyuncu, tam topa vuracakken yaşadığı ruh halini ise şu sözlerle anlattı:

    Gol atamadıkça kendime olan güvenimi kaybetmiştim. Şut atarken bile 'Ya yine atamazsam' diye düşünerek vurdum. Uzun süre baskı ve eleştirilere maruz kaldığım için üzerimde böyle bir güvensizlik oluşmuştu."

    ARTIK ARKASI GELECEK
    Bu golle birlikte yeniden kendine geldiğini kaydeden Volkan, sezonun geri kalanında kendi adına daha iyi işler yapacağını da iddia ederek "Artık her şey yoluna girecek; buna inanıyorum. Bu golün arkası gelecek. O topa vururken kendime güvenmedim ama bundan sonra tam tersi olacak" şeklinde konuştu.

    LENS: 10 GOL ATMAN LAZIMDI
    Volkan'ı ilk kutlayanlar takım arkadaşları oldu. Karşılaşma sonrası soyunma odasına giren Volkan, sarı-lacivertlilerin övgü dolu sözleriyle karşılandı. Özellikle Lens'in, tecrübeli isme methiyeler dizdiği öğrenildi. Hollandalı oyuncunun, "Sen gerçekten çok iyi bir futbolcusun. Şimdiye kadar bu performansınla en az 10 gol atman gerekiyordu. Tek problemin gol atamama durumunu kafana çok takman" diyerek Şen'i tebrik etti

    Emre BOL
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:13
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