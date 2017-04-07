''Korkarak vurdum!''
Volkan Şen, Kayseri'ye attığı müthiş golü anlattı. Milli futbolcu, o an yaşadığı ruh hali için ilginç bir itirafta bulundu: Gol atamadıkça kendime olan güvenimi kaybetmiştim. Topa vururken bile ‘Ya yine atamazsam’ diye düşündüm...
Gol atamadıkça kendime olan güvenimi kaybetmiştim. Şut atarken bile 'Ya yine atamazsam' diye düşünerek vurdum. Uzun süre baskı ve eleştirilere maruz kaldığım için üzerimde böyle bir güvensizlik oluşmuştu."
ARTIK ARKASI GELECEK
Bu golle birlikte yeniden kendine geldiğini kaydeden Volkan, sezonun geri kalanında kendi adına daha iyi işler yapacağını da iddia ederek "Artık her şey yoluna girecek; buna inanıyorum. Bu golün arkası gelecek. O topa vururken kendime güvenmedim ama bundan sonra tam tersi olacak" şeklinde konuştu.
LENS: 10 GOL ATMAN LAZIMDI
Volkan'ı ilk kutlayanlar takım arkadaşları oldu. Karşılaşma sonrası soyunma odasına giren Volkan, sarı-lacivertlilerin övgü dolu sözleriyle karşılandı. Özellikle Lens'in, tecrübeli isme methiyeler dizdiği öğrenildi. Hollandalı oyuncunun, "Sen gerçekten çok iyi bir futbolcusun. Şimdiye kadar bu performansınla en az 10 gol atman gerekiyordu. Tek problemin gol atamama durumunu kafana çok takman" diyerek Şen'i tebrik etti
Emre BOL
- 07 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:13
- Oğuzhan atıyor takipçiler izliyor
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi bir Teklif geliyorsa Bence Satilsin Iyi oyuncu ama yeri Dolmaz Ögle Bi Durum Yok Yerine necip yada Inler oynasa Bence Büyük fark olmaz
- Fernandao ülkesine gidiyor
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Sorun FB De Olmak Bir türlü uyum saglamadi Besiktasta Yada GS Da olsa bence is yapardi Senol Günes varken Gol Krali oldu
- ''Terim, Mor’la birlikte gelebilir''
Toplam 4
Yorum
drogba doğru para lazım nie adam akıllı transfer yapılsın birde galatasarayı evladı kadar sever fatih terim imparator fatih terim hey cimbom hey..
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