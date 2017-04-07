‘İzin’ krizi kapıda
Advocaat, referandum arasında Hollanda’ya uçmak istiyor ancak kontratında sadece “Milli aralarda gidebilir” yazıyor. Eğer yönetim izin vermez de gitmek isterse, kriz kapıda!
Referandum arasında Hollanda'ya gitmek isterse karşısında yönetimi bulacağı kesin. Yönetim hocaya izin verir mi vermez mi, bilinmiyor? İzin vermezse, Advocaat bunu dinler mi dinlemez mi, o da muamma...
- 07 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:51
- Oğuzhan atıyor takipçiler izliyor
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi bir Teklif geliyorsa Bence Satilsin Iyi oyuncu ama yeri Dolmaz Ögle Bi Durum Yok Yerine necip yada Inler oynasa Bence Büyük fark olmaz
- Fernandao ülkesine gidiyor
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Sorun FB De Olmak Bir türlü uyum saglamadi Besiktasta Yada GS Da olsa bence is yapardi Senol Günes varken Gol Krali oldu
- ''Terim, Mor’la birlikte gelebilir''
Toplam 4
Yorum
drogba doğru para lazım nie adam akıllı transfer yapılsın birde galatasarayı evladı kadar sever fatih terim imparator fatih terim hey cimbom hey..
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