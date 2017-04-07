‘İzin’ krizi kapıda

Advocaat, referandum arasında Hollanda’ya uçmak istiyor ancak kontratında sadece “Milli aralarda gidebilir” yazıyor. Eğer yönetim izin vermez de gitmek isterse, kriz kapıda!

Bu sezon her milli maç arasında soluğu ülkesi Hollanda'da alan Dick Advocaat'ın, referandum arasında da ülkesine gitme düşüncesinde olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertli teknik direktörün, pazar günü Akhisar maçı oynandıktan sonra ilk uçakla Amsterdam'a uçmak istediği, referandumdan bir gün sonra yani 17 Nisan Pazartesi günü İstanbul'a dönme planları yaptığı belirlendi. Dönüş maçı ise Türk Telekom Arena'da Galatasaray'la... Advocaat'ın milli maç aralarında ülkesine gitme hakkı var. Sözleşmesinde böyle bir madde yer alıyor. Ancak bu hak "milli arayla" sınırlı.



Referandum arasında Hollanda'ya gitmek isterse karşısında yönetimi bulacağı kesin. Yönetim hocaya izin verir mi vermez mi, bilinmiyor? İzin vermezse, Advocaat bunu dinler mi dinlemez mi, o da muamma...