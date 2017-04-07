Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor
Fenerbahçe, ligde Akhisar Belediyespor ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen idman öncesi kulübün davetlisi olarak İstanbul'la gelen, birkaç gündür Fenerbahçe Konukevi'nde konaklayan ve altyapı takımlarıyla dostluk maçları yapan Hollanda'nın Limburg bölgesinde faaliyet gösteren Limburg Futbol Akademisi öğrencileri, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek sarı-lacivertli futbolcularla tanıştı ve fotoğraf çektirdi.
Fenerbahçe, 8 Nisan Cumartesi günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmalarla Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
- 07 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:41
- ''Korkarak vurdum!''
Toplam 4
Yorum
TARAFTAR Yanlışlıkla sezon biterken gol attım , herkesten özür dilerim diye açıklama yapsaymış , daha gerçekçi olurdu.
- Ya Kjaer giderse!
Toplam 5
Yorum
TARAFTAR Yönetim istifa et artık kulüp batmış batacağı kadar , zararın neresinden dönersek kardır.
- Konya'da penaltı kararı
Toplam 5
Yorum
Atillas-BJK Yan hakemin olduğu tarafta bakınca herşey açık penaltı değil, yan hakeme güvenmeliydi, eğitim cidden verilmiyor hakemlere
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