Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, ligde Akhisar Belediyespor ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla idman devam eti. Dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarının ardından, yine dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenman sona erdi.



Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen idman öncesi kulübün davetlisi olarak İstanbul'la gelen, birkaç gündür Fenerbahçe Konukevi'nde konaklayan ve altyapı takımlarıyla dostluk maçları yapan Hollanda'nın Limburg bölgesinde faaliyet gösteren Limburg Futbol Akademisi öğrencileri, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek sarı-lacivertli futbolcularla tanıştı ve fotoğraf çektirdi.



Fenerbahçe, 8 Nisan Cumartesi günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmalarla Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.