 Dönüş 2 ay sonra – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    Dönüş 2 ay sonra

    Dönüş 2 ay sonra
    F.Bahçe Doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, kolu kırılıp sezonu kapatan 'nun durumu hakkında bilgi verdi. Kunduracıoğlu, bugün yönetimden izinli olarak ülkesine gidecek olan Brezilyalı futbolcunun 2 ay istirahat edeceğini belirterek, "6-8 hafta sonra kontrole gelecek. Kemiğin kaynayıp kaynamadığına bakacağız, tekrar tedavisini düzenleyeceğiz" açıklamasını yaptı.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:55
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