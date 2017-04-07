UEFA listesine alınmadı, küsmedi; kadro dışı kaldı, “Bunlar normal” dedi. “Vazgeçilmez adam” olmasa da çalışkanlığı hep örnek gösterildi, profesyonelliğin hakkını her zaman verdi.

Aatıf Chahechouhe, son dönemdeki çıkışını kupada Kayserispor'a attığı golle taçlandırdı. Şık bir gol atan Faslı futbolcu, lig maçı düşünülüp Advocaat tarafından 46'da oyundan alındı.



Sivasspor'dan transfer edilen Aatıf için aslında işler hiç iyi gitmiyordu. Sezon başında şans bulduğu maçlarda eksi puan aldı. Advocaat tarafından ikinci plana atıldı. UEFA kadrosuna yazılmayan oyuncu, hiç sorun etmedi; devre arasında ise gözden çıkartıldı.



Trabzonspor istedi, gitmeyince kadro dışı bırakıldı, sonra affedildi. Buna rağmen küsmedi Aatıf, çalışmaya devam etti... Şimdilerde Fenerbahçe'nin değişmez oyuncusu. Advocaat'ın gözüne girmeyi başaran 30 yaşındaki futbolcu, ligde son üç maçtır ilk 11'de sahaya çıkıyor.



'BİZİM İÇİN ŞANS'

Kupadaki Kayseri maçında attığı usta işi gol, Aatıf'ı iyice gözde yaptı. Onu tanıyanlar, "Yükselişi rastlantı değil. Bileğinin hakkıyla buralarda" yorumunu yapıyor. Takım arkadaşları ise bakın Aatıf için ne diyor:



"Aatıf bizim takımın moral kaynağı. Onun gibi dost canlısı adam, onun gibi takımını düşünen bir futbolcu az bulunur. Herkesin derdini dinler, canı sıkkın olana moral verir. Gençleri sahiplenir. Vazgeçilmez adam değildir belki ama Aatıf Fenerbahçe için büyük bir şanstır."



ADVOCAAT'I BEEN VE POT UYANDIRMIŞ

Advocaat, Aatıf'a yeniden şans vermeye başlarken, bunda yardımcıları Mario Been ve Cor Pot'un raporlarının etkisi büyük oldu. İki antrenör de Faslı forvetin profesyonelliğine ve çalışkanlığına parantez açarak, Advocaat'ı Aatıf için izlediği yolda yönlendirmiş. 9'u ilk 11'de olmak üzere 16 lig maçında forma giyen Aatıf, 4 gol attı, 3 asist yaptı. Aatıf, kupada 6 maçta 1 gol, Avrupa'da ise 4 maçta 1 kez fileleri sarstı.



'KAPTAN OLACAKSIN SALİH'

Takımın gençlerine ağabeylik yapan Aatıf, çok sık forma şansı bulamayan Salih Uçan'ı ise sahiplenmiş. Kayseri maçının kadrosuna alınmayan takım arkadaşını bakın nasıl teselli etmiş: "Önünde uzun bir kariyer var. Kaliten tartışılmaz, sorun başka. Çalışmaya devam etme ve asla yılma. Sen bir gün Fenerbahçe'nin kaptanı olacaksın."



'BAŞINI OMZUMA KOYUP AĞLA'

Sarı-lacivertli takımda kimin bir sıkıntısı olsa, Aatıf orada. Tam bir dert babası... Bazı arkadaşları ona "Aatıf baba" diyor. Lens'in babası öldüğünde yanından hiç ayrılmamış, acısına ortak olmuş. Onunla sürekli konuşmuş, destek vermiş... Lens'i, "Senin baban bizim de babamız. Ben senin kardeşinim. Başını omzuma koyup ağla istersen" diyerek teselli etmiş.



Emre BOL