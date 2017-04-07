 Ali Koç loca istedi – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    loca istedi

    Ali Koç loca istedi
    eski yöneticisi ve başkan adayı 'un, 23 Nisan'da Türk Telekom Arena'da oynanacak derbisine giderek takıma destek vermek istediği öğrenildi. Koç'un sarı-lacivertli kulübe başvurarak, Galatasaray'dan talep edilen iki locadan birine talip olduğunu bildirdiği belirtildi.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:15
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