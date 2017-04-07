 Akhisar için hazırlık başladı – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    Akhisar için hazırlık başladı

    Akhisar için hazırlık başladı
    Ligde bu hafta Akhisar Bld ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kayserispor karşısında forma giyenlerin rejenerasyon çalışması yaptığı idmanda diğer oyuncular ise koşu, koordinasyon ve pas denemeleri gerçekleştirdiler. Antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla sonlandı. Hazırlıklar bugün de devam edecek.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:18
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