 Yardımcı’yı kutladılar – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    Yardımcı’yı kutladılar

    Yardımcı’yı kutladılar
    F.Bahçe, Beşiktaş, ve Galatasaray, UEFA Yönetim Kurulu'na seçilen için tebrik mesajı yayınladı. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden, "UEFA Yönetim Kurulu'nda 4 yıl boyunca görev yapacak olan Servet Yardımcı'yı tebrik eder, başarılar dileriz" denildi.
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:56
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