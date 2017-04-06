 Vali Şahin'den Aziz Yıldırım'a ziyaret – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    Vali Şahin'den 'a ziyaret

    Vali Şahin'den Aziz Yıldırım'a ziyaret

    İstanbul Valisi , Kulübü Başkanı 'ı ziyaret etti.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Şahin'in Ülker Stadı'nda bulunan kulüp binasında 'la bir araya geldiği belirtildi. Ziyarette kulübün genel sekreteri Mahmut Uslu, asbaşkanlar Şekip Mosturoğlu, Önder Fırat, Ozan Balaban ile SBK Holding ve Borajet Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da hazır bulunduğu ifade edildi.

    'in ziyaretle ilgili kulübün anı defterine şunları yazdığı kaydedildi:

    "Ülkemizin ve İstanbulumuzun güzide kulüplerinden 'nin değerli başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelmekten ve Fenerbahçe'nin başarıları hakkında güzel bir sohbet yapmaktan dolayı çok mutlu oldum. Ülkemizde sporun yaygınlaşması ve centilmenlik adına çok değerli katkıları olan Fenerbahçe Kulübüne, değerli başkan ve yöneticilerine İstanbul adına teşekkürlerimi sunuyor, başarılarının hem yurt içinde hem de yurt dışında artarak devamını diliyorum."

    Ziyaretten sonra Aziz Yıldırım'ın Vali Şahin'e üstünde isminin yazılı olduğu 34 numaralı Fenerbahçe forması hediye ettiği aktarıldı.

    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:31
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