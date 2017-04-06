Vali Şahin'den Aziz Yıldırım'a ziyaret

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Şahin'in Ülker Stadı'nda bulunan kulüp binasında Aziz Yıldırım'la bir araya geldiği belirtildi. Ziyarette kulübün genel sekreteri Mahmut Uslu, asbaşkanlar Şekip Mosturoğlu, Önder Fırat, Ozan Balaban ile SBK Holding ve Borajet Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da hazır bulunduğu ifade edildi.

Vasip Şahin'in ziyaretle ilgili kulübün anı defterine şunları yazdığı kaydedildi:

"Ülkemizin ve İstanbulumuzun güzide kulüplerinden Fenerbahçe'nin değerli başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelmekten ve Fenerbahçe'nin başarıları hakkında güzel bir sohbet yapmaktan dolayı çok mutlu oldum. Ülkemizde sporun yaygınlaşması ve centilmenlik adına çok değerli katkıları olan Fenerbahçe Kulübüne, değerli başkan ve yöneticilerine İstanbul adına teşekkürlerimi sunuyor, başarılarının hem yurt içinde hem de yurt dışında artarak devamını diliyorum."

Ziyaretten sonra Aziz Yıldırım'ın Vali Şahin'e üstünde isminin yazılı olduğu 34 numaralı Fenerbahçe forması hediye ettiği aktarıldı.